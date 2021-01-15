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Сбербанк в Татарстане профинансировал строительство домов ЖК «Озеро» девелоперской группы компании «Евростиль»

11:25, 15.01.2021

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк профинансировало строительство многоквартирных домов девелоперской группы компании «Евростиль» на сумму свыше 825 млн рублей. Кредитные средства направлены на возведение жилых домов № 2.2, 2.3, 2.4,2.5, 2.6, 2.7 жилого комплекса «Озеро»,* реализация квартир в котором ведется с использованием счетов эскроу.

Вторая очередь жилого комплекса «Озеро» строитсяв пос. «Чаллы Яр» микрорайона «Прибрежный»Центрального района г. Набережные Челны ипредставляет собой 3-этажные дома комфорт-класса.Квартиры будут сдаваться с качественной предчистовойотделкой. На придомовых территориях разместятся детские, спортивные площадки, зона отдыха, парковочные места. Жилой комплекс связан автомагистралями общегородского значения — улицей Раскольникова и улицей Нариманова. Рядом размещаются новые детские сады и общеобразовательные школы.

Особенностью жилого комплекса является природное озеро. Проектом предусматривается благоустройство с созданием прогулочной зоны отдыхавокруг озера. ЖК «Озеро» занимает ответственное положение в структуре г. Набережные Челны, формируя парадный фасад города с дальних видовых точек Нижнекамского водохранилища реки Кама.

Одновременно с проектной сделкой между Сбербанком и ГК «Евростиль» заключены договоры в рамках Экосистемы Сбера. Реализованы такие сервисы как СберЗдоровье, позволяющее сотрудникам компании застройщика получать в режиме on-line консультации врачей и следить за здоровьем, а так же сервис проверки контрагентов от компании СберКорус — одного из лидирующих провайдеров на рынке, позволяющий оценить благонадежность партнеров застройщика в один клик.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Поддержка строительной отрасли в республике является для нас стратегической задачей. Группа компаний «Евростиль» — наш партнёр и один из крупнейших девелоперов в Набережных Челнах. Для нас очень важно, что и в новых реалиях наши инструменты помогают застройщику возводить комфортные и современные объекты для жителей Татарстана».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"
Справка

*Застройщик: ООО СЗ «Замелекесье НЧ». Проектные декларации размещены в ЕИСЖС на сайте https:наш.дом.рф.

ЭкономикаБанкиНедвижимость Татарстан
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