Сбербанк в Татарстане профинансировал строительство домов ЖК «Озеро» девелоперской группы компании «Евростиль»

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк профинансировало строительство многоквартирных домов девелоперской группы компании «Евростиль» на сумму свыше 825 млн рублей. Кредитные средства направлены на возведение жилых домов № 2.2, 2.3, 2.4,2.5, 2.6, 2.7 жилого комплекса «Озеро»,* реализация квартир в котором ведется с использованием счетов эскроу.

Вторая очередь жилого комплекса «Озеро» строитсяв пос. «Чаллы Яр» микрорайона «Прибрежный»Центрального района г. Набережные Челны ипредставляет собой 3-этажные дома комфорт-класса.Квартиры будут сдаваться с качественной предчистовойотделкой. На придомовых территориях разместятся детские, спортивные площадки, зона отдыха, парковочные места. Жилой комплекс связан автомагистралями общегородского значения — улицей Раскольникова и улицей Нариманова. Рядом размещаются новые детские сады и общеобразовательные школы.

Особенностью жилого комплекса является природное озеро. Проектом предусматривается благоустройство с созданием прогулочной зоны отдыхавокруг озера. ЖК «Озеро» занимает ответственное положение в структуре г. Набережные Челны, формируя парадный фасад города с дальних видовых точек Нижнекамского водохранилища реки Кама.

Одновременно с проектной сделкой между Сбербанком и ГК «Евростиль» заключены договоры в рамках Экосистемы Сбера. Реализованы такие сервисы как СберЗдоровье, позволяющее сотрудникам компании застройщика получать в режиме on-line консультации врачей и следить за здоровьем, а так же сервис проверки контрагентов от компании СберКорус — одного из лидирующих провайдеров на рынке, позволяющий оценить благонадежность партнеров застройщика в один клик.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Поддержка строительной отрасли в республике является для нас стратегической задачей. Группа компаний «Евростиль» — наш партнёр и один из крупнейших девелоперов в Набережных Челнах. Для нас очень важно, что и в новых реалиях наши инструменты помогают застройщику возводить комфортные и современные объекты для жителей Татарстана».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"