В Татарстане самый высокий уровень зарплат в ПФО

Средняя зарплата в Татарстане стала самой высокой в Приволжском федеральном округе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу Минтруда РТ Эльмиру Зарипову.

По словам руководителя ведомства, средняя зарплата в республике за январь — октябрь прошлого года составила более 38 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года она выросла на 4,9%.

Зарипова также обратила внимание, что в Татарстане сократился уровень доходов граждан, работающих в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, по данным отчета Татарстанстата, за первые 10 месяцев 2020 года средняя зарплата в РТ составила 38,3 тыс. рублей.



Татьяна Демина