Средняя зарплата в Татарстане составила 38,3 тыс. рублей

За первые 10 месяцев 2020 года средняя зарплата в Татарстане составила 38,3 тыс. рублей. Об этом говорится в отчете Татарстанстата.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года средняя зарплата в республике увеличилась на 4,9%.

Фото: realnoevremya.ru

На 1 декабря просроченные долги по зарплате составили 49,8 млн рублей — на 0,8% меньше, чем в прошлом году. Задолженность накопилась в связи с отсутствием денег у организаций. По данным ведомства, долги имеются перед 438 сотрудниками, передает «Коммерсантъ».

Ранее выяснилось, что в России самая высокая средняя зарплата за январь — сентябрь 2020 года зафиксирована на Чукотке.



Ольга Плешкова