Средняя зарплата в Татарстане составила 38,3 тыс. рублей
За первые 10 месяцев 2020 года средняя зарплата в Татарстане составила 38,3 тыс. рублей. Об этом говорится в отчете Татарстанстата.
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года средняя зарплата в республике увеличилась на 4,9%.
На 1 декабря просроченные долги по зарплате составили 49,8 млн рублей — на 0,8% меньше, чем в прошлом году. Задолженность накопилась в связи с отсутствием денег у организаций. По данным ведомства, долги имеются перед 438 сотрудниками, передает «Коммерсантъ».
Ранее выяснилось, что в России самая высокая средняя зарплата за январь — сентябрь 2020 года зафиксирована на Чукотке.
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