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СМИ: глава Малошильнинского поселения попал в ДТП в Набережных Челнах

18:31, 14.01.2021
СМИ: глава Малошильнинского поселения попал в ДТП в Набережных Челнах
Фото: chelny-biz.ru

В четверг глава Малошильнинского сельского поселения Адель Даутов попал в ДТП в Набережных Челнах. Его автомобиль врезался в дорожный знак.

Фото: chelny-biz.ru

Фотографии с места происшествия опубликовал портал chelny-biz.ru. По информации издания, авария произошла на пересечении Автозаводского проспекта и проспекта Мира. Сам чиновник не пострадал.

Напомним, в октябре на этом же перекрестке также произошла авария. Тогда почти в том же самом месте перевернулся легковой автомобиль.

Евгений Калашников
ПроисшествияОбществоВластьАвто Татарстан
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