СМИ: глава Малошильнинского поселения попал в ДТП в Набережных Челнах
В четверг глава Малошильнинского сельского поселения Адель Даутов попал в ДТП в Набережных Челнах. Его автомобиль врезался в дорожный знак.
Фотографии с места происшествия опубликовал портал chelny-biz.ru. По информации издания, авария произошла на пересечении Автозаводского проспекта и проспекта Мира. Сам чиновник не пострадал.
Напомним, в октябре на этом же перекрестке также произошла авария. Тогда почти в том же самом месте перевернулся легковой автомобиль.
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