На дорогах Казани образовались 9-балльные пробки
На дорогах Казани образовались 9-балльные пробки. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс».
Сильные заторы образовались на улицах Вишневского, Ершова, Достоевского, Нурсултана Назарбаева и ряде других.
Затруднено движение на улицах Габдуллы Тукая, Марселя Салимжанова, на проспекте Ямашева и на проспекте Ибрагимова.
Напомним, в Татарстане 14 января из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий вводят ограничения движения — с 14.00 для междугородних автобусов, а с 16.00 — для грузового транспорта.
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