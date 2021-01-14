На дорогах Казани образовались 9-балльные пробки

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На дорогах Казани образовались 9-балльные пробки. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс».

Сильные заторы образовались на улицах Вишневского, Ершова, Достоевского, Нурсултана Назарбаева и ряде других.

Затруднено движение на улицах Габдуллы Тукая, Марселя Салимжанова, на проспекте Ямашева и на проспекте Ибрагимова.

Напомним, в Татарстане 14 января из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий вводят ограничения движения — с 14.00 для междугородних автобусов, а с 16.00 — для грузового транспорта.



Татьяна Демина