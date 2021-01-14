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Татарстан занял третье место в рейтинге по объему покупок новых грузовых автомобилей

12:38, 14.01.2021
Татарстан занял третье место в рейтинге по объему покупок новых грузовых автомобилей
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан стал лучшим среди нестоличных субъектов России по объему рынка новых грузовых машин, заняв третье место. За 11 месяцев 2020 года показатели республики выросли на 8% — до 3,6 тысячи экземпляров, сообщает «Автостат».

Татарстан обошли Москва с показателем покупки 7,4 тысячи автомобилей и Подмосковье — 4,2 тысячи штук. При этом показатели в этих регионах упали на 14% и 15% соответственно. В пятерку лидеров вошли Ханты-Мансийский АО с показателем в 3,4 тысячи штук (+6%) и Санкт-Петербург — 2,3 тысячи штук (-28%).

В целом в России по итогам 11 месяцев 2020 года объем рынка составил 65,5 тыс. единиц, показав падение на 7%.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что Казань стала лидером по росту вторичных рынков автомобилей по итогам 11 месяцев.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспорт Татарстан
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