Татарстан занял третье место в рейтинге по объему покупок новых грузовых автомобилей

Татарстан стал лучшим среди нестоличных субъектов России по объему рынка новых грузовых машин, заняв третье место. За 11 месяцев 2020 года показатели республики выросли на 8% — до 3,6 тысячи экземпляров, сообщает «Автостат».



Татарстан обошли Москва с показателем покупки 7,4 тысячи автомобилей и Подмосковье — 4,2 тысячи штук. При этом показатели в этих регионах упали на 14% и 15% соответственно. В пятерку лидеров вошли Ханты-Мансийский АО с показателем в 3,4 тысячи штук (+6%) и Санкт-Петербург — 2,3 тысячи штук (-28%).

В целом в России по итогам 11 месяцев 2020 года объем рынка составил 65,5 тыс. единиц, показав падение на 7%.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что Казань стала лидером по росту вторичных рынков автомобилей по итогам 11 месяцев.

Маргарита Головатенко