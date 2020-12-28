Казань стала лидером по росту вторичных рынков автомобилей по итогам 11 месяцев

Фото: Максим Платонов (архив)

С января по ноябрь в Казани продали 36 820 автомобилей с пробегом, подсчитали аналитики. По объемам вторичного автомобильного рынка столица Татарстана находится на восьмом месте.

При этом по сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 7%, сообщает агентство «Автостат». По темпам роста Казань опередила остальные города.

Фото: Максим Платонов (архив)

Наибольший объем рынка ожидаемо показала Москва — 242 320 автомобилей за 11 месяцев. Нижнюю строчку в топ-25 городов занимают Сочи с результатом в 18 710 подержанных машин.

Ранее сообщалось, что по итогам III квартала в Татарстане продажи подержанных автомобилей в «возрасте» до трех лет выросли на 41%.

