Коллективный иммунитет не говорит о том, что мы победили коронавирус — казанский Кремль

В ответ на распространившуюся информацию о том, что антитела к коронавирусу в Татарстане сформировались более чем у половины населения, руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила:

— Формирование коллективного иммунитета не говорит о том, что мы победили болезнь и не нужно беречь людей.

Фото: realnoevremya.ru

По словам Галимовой, во всем мире сохраняется требование носить маски. Спикер напомнила об утверждении специалистов «о том, что лучше себя обезопасить: клинически доказано, антитела исчезают через какой-то промежуток времени, и человек вновь может быть подвержен заболеванию». Руководитель пресс-службы отметила, что возможности для бизнеса сейчас максимально открыты, сохраняются ограничения лишь относительно ночной деятельности в сфере общепита. Однако в плане личной защиты расслабляться пока рано, считает Лилия Галимова.