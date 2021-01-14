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В Казани в 2021 году откроют медресе и Болгарскую академию

09:25, 14.01.2021
В Казани в 2021 году откроют медресе и Болгарскую академию
Фото: tatar-congress.org

В этом году в столице Татарстана планируют завершить строительные работы в здании медресе «Мухаммадия» и организовать там учебный процесс. Также в Казани откроется здание Болгарской исламской академии, рассказал председатель заседания коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Все еще остается в зоне внимания реконструкция парка «Черное озеро». Кроме этого весной ожидается завершение реконструкции памятника Ленину: скульптуру уже очистили спецраствором, подготовили облицовочные плиты в Кукморе.

Также глава комитета затронул тему с продажей чугунной лестницы из особняка на улице Пушкина в Казани. По его словам, предотвратить утрату подлинного элемента дома помог общественный резонанс в соцсетях.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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