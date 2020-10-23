В Казани продают декор дома купца Коровина

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В Казани продают декор дома купца Коровина. Чугунную лестницу уже купила визажист и художник из Уфы Рада Русских.

По словам девушки, дом не является памятником архитектурного наследия. Владелец «с радостью распродает антикварные детали».

Подписчики обвинили девушку в том, что она разрушает целостность исторического здания. На что она ответила что фактически спасла старинную лестницу.

«Чаще всего такие лестницы оказываются на свалке, их демонтируют во время ремонта и не пытаются продать, а лишь сдают как лом. Зданию повезло с хозяином , и что лестницу продали», — ответила она.