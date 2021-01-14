Утром в Казани снова зафиксировали 7-балльные пробки

В 8 часов утра в Казани снова образовались 7-балльные пробки. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Большие заторы наблюдаются на проспекте Победы, Сибирском тракте с переходом в улицу Николая Ершова, на улицах Аграрной, Гвардейской, Аделя Кутуя.

Пробки образовались также на въездах в город по Горьковскому шоссе, Мамадышскому тракту, Сибирскому тракту, улице Центральной в Салмачах.

Ольга Плешкова