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Утром в Казани снова зафиксировали 7-балльные пробки

08:10, 14.01.2021
Утром в Казани снова зафиксировали 7-балльные пробки
Фото: yandex.ru/maps

В 8 часов утра в Казани снова образовались 7-балльные пробки. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Большие заторы наблюдаются на проспекте Победы, Сибирском тракте с переходом в улицу Николая Ершова, на улицах Аграрной, Гвардейской, Аделя Кутуя.

Пробки образовались также на въездах в город по Горьковскому шоссе, Мамадышскому тракту, Сибирскому тракту, улице Центральной в Салмачах.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
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