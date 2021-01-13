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Татарстан профинансирует строительство мечети во Владивостоке

23:23, 13.01.2021
Татарстан профинансирует строительство мечети во Владивостоке
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во Владивостоке возведут краевую мечеть, которая будет названа Казанской. Проектная стоимость строительства, которое курирует и финансирует Татарстан, составляет более 100 млн рублей.

Проект мечети уже готов. Ее общая площадь составит 420 кв. метров . В ней будет два молельных зала: большой на 179 кв. метров и малый (женский) — на 36,49 кв метров, а также комната имама, гардеробы и технические помещения. Высота купола мечети составит 15 метров, высота минаретов — 28 метров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мечеть будет даром мусульманам Приморского края от республики. Правительство Приморского края, в свою очередь, обеспечивает выделение земельного участка под строительство мечети, пишет ИА PrimaMedia.

В Татарстане в 2020 году открылось 16 мечетей. Они появились в Тукаевском, Арском, Алексеевском, Бавлинском, Сабинском, Нижнекамском, Елабужском, Менделеевском, Буинском, Алькеевском, Пестречинском районах.

Татьяна Леухина
ОбществоКультура Татарстан
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