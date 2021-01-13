Лучший бомбардир чемпионата Румынии перешел в «Ахмат»

Нападающий «Вииторула» Габриэл Янку стал игроком «Ахмата», сообщает пресс-служба клуба из Чечни. Он уже прибыл в расположение команды на тренировочный сбор в Турции.

26-летний футболист подписал с грозненцами контракт сроком на 3,5 лет. Румынский форвард будет выступать под номером 9.

В прошлом сезоне Янку стал лучшим бомбардиром чемпионата Румынии, забив 18 голов в 28 матчах и 8 раз ассистировав своим партнерам.

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