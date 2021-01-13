ГИБДД Татарстана попросила водителей не выезжать за город из-за предстоящей метели

Фото: Максим Платонов

ГИБДД Татарстана попросила водителей не выезжать за город в метель, которая ожидается 14 и 15 января, а также выбирать безопасную скорость. Об этом сообщили в Госавтоинспекции МВД по РТ.



Ранее в МЧС Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий. В республике и в Казани с 18 часов 13 января до 06 часов 15 января ожидается туман. Утром и днем 14 января с сохранением ночью 15 января в Татарстане выпадет сильный снег, возможна метель с ухудшением видимости до 500—1000 м, усиления юго-восточного ветра до 16 м/с, на дорогах снежные заносы.

В Госавтоинспекции также призвали с серьезностью отнестись к технической готовности автомобиля. Так, машины должны быть укомплектованы зимней резиной, также запрещается устанавливать на одну ось шины различных размеров, конструкций, моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по телефону: 8-843-533-38-88.

