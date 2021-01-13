На этиленнике «Нижнекамскнефтехима» обработку данных и заказы на поставку ведет программный робот

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Специалисты департамента информационных технологий ПАО «Нижнекамскнефтехим» разработали и внедрили программного робота для строящегося комплекса ЭП-600. Это позволило увеличить скорость обработки данных из упаковочных листов и инвойсов, исключить ошибки при вводе.

Программный робот создает необходимые записи в справочнике материалов и заказы на поставку в корпоративной учетной системе SAP ERP на основании поступающих от компаний-партнеров электронных упаковочных листов и инвойсов по материалам и оборудованию, поставляемым для строительства нового промышленного объекта.



Обработка данных происходит полностью в автоматическом режиме. Кроме этого, в системе формируется целый ряд отчетов по взаимоотношениям с подрядчиками, регистрации инвойсов и счетов НДС, о состоянии проведения таможенных процедур, о запасах материалов, оборудования и их движении.



В настоящее время доля созданных программным роботом заказов на поставку составляет 12%, а позиций заказов — 41% от общего количества всех совершаемых операций по закупке в ПАО «Нижнекамскнефтехим». По оценке специалистов, доля заказов, созданных и обработанных программным роботом, будет увеличиваться. Таким образом, внедрение системы позволило избежать значительного увеличения штата сотрудников службы закупки.