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На Навального возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере

21:25, 29.12.2020
На Навального возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На российского оппозиционера Алексея Навального и иных лиц возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ СУ Следственного комитета РФ.

По версии следствия, Навальный будучи руководителем «Фонда борьбы с коррупцией», «Фонда поддержки средств массовой информации «Пятое время года», «Фонда организации и координации защиты прав граждан», «Фонда правового обеспечения граждан» и «Фонда защиты прав граждан «ШТАБ» потратил на личные цели более 356 млн рублей пожертвований, собранных указанными организациями.

По данным Следкома, на похищенные деньги Навальный купил личное имущество, материальные ценности, а также оплатил свой отдых за границей.

Фото: realnoevremya.ru

На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления и иные лица, причастные к его совершению.

28 декабря Навального обязали явиться в уголовно-исполнительную инспекцию, пригрозив заменой условного срока на реальный.

Татьяна Демина
Происшествия
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