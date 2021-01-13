Число тяжелых форм COVID-19 в Татарстане не увеличилось
В Татарстане не зарегистрирован рост числа тяжелых форм COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
Он обратил внимание, что не изменилась и возрастная структура заболевших коронавирусом татарстанцев.
Остается стабильным и процент болеющих COVID-19 детей: 5% от общего числа инфицированных. Разница с показателями октября 2020 года составляет десятые доли процента.
За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 87 новых случаев коронавируса, всего — 14 449.
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