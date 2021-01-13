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В казанских офисах МФЦ введут нерабочий методический день

09:54, 13.01.2021
В казанских офисах МФЦ введут нерабочий методический день
Фото: digital.tatarstan.ru

В казанских отделениях МФЦ с февраля офисы не будут работать один раз в месяц из-за обучения сотрудников законодательным нововведениям. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Если раньше обучение сотрудников проводилось без остановки в МФЦ производственного процесса, то из-за увеличивающегося количества услуг в МФЦ руководство пересмотрело формы и сроки обучения.

Фото: digital.tatarstan.ru

Для каждого из 11 офисов в Казани будет определен свой методический день. График составлен по принципу очередности, то есть одномоментно все закрываться не будут.

С графиком закрытия офисов можно ознакомиться на официальном сайте МФЦ.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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