Журналист с Украины Дмитрий Гордон заявил о желании провести интервью с Шаймиевым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что хотел бы взять интервью у первого президента Татарстана и Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева.

Во время прямого эфира журналисту задали вопрос, как от относится к татарскому народу и не планирует ли взять интервью у президента РТ Рустама Минниханова и у Минтимера Шаймиева.

«Я с большим уважением отношусь к татарам, как и ко всем народам, населяющим планету Земля. Мудрый, очень чистоплотный народ татары. Замечательные люди, отношусь с большим уважением. Что касается интервью с Минтимером Шаймиевым — было бы здорово, мне о нем рассказывали разные люди, это мудрейший человек», — ответил журналист.

Гордон вспомнил, что один раз он видел Шаймиева на футбольном матче. Однако он признался, что не представляет, как мог бы провести с ним интервью: журналист не летает сейчас в Россию, а Шаймиев не приедет на Украину.



Ольга Плешкова