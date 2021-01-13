Ни одна школа в Казани не закрылась сегодня из-за морозов

Фото: Денис Гордийко

Несмотря на сильные морозы, школы в Казани продолжают свою работу. Ни одна школа не закрыта, сообщили «Реальному времени» в Управлении образования Казани.

По словам представителя ведомства, родители сами принимали решение, вести ли ребенка в школу. Большинство остались дома, но не все.



Фото: KZN.RU

«До всех родителей была доведена информация о том, при какой температуре могут быть отменены школьные занятия. Большинство детей сегодня остались дома. Однако с учащимися, несмотря на погодные условия пришедшими в школу, проводятся занятия, ни одна школа не закрыта», — прокомментировали «Реальному времени».

Ранее в Министерстве образования РТ сообщили, что уроки могут быть отменены при температуре воздуха минус 23 градусах в начальных классах городских школ, в 5—9 классах сельских школ — при минус 25, в 5—9 классах городских школ — при минус 25 градусах, в 10—11 классах сельских школ — при 30 градусах мороза, в 10—11 классах городских школ — при минус 32 градусах.



Ольга Плешкова