В построенном на месте казанского комбината «Здоровье» комплексе могут продаваться квартиры

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани проходят общественные обсуждения по проекту постановления исполкома «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Право-Булачной Вахитовского района г. Казани — среднеэтажная жилая застройка». В построенном на месте легендарного комбината «Здоровье» многофункциональном комплексе Камиля Исхакова в перспективе смогут продавать квартиры. Предложения и замечания по проекту постановления принимаются с 11 по 14 января.



Фото: Олег Тихонов

Напомним, с момента, когда стало известно о сносе комбината «Здоровье», концепция объекта, который должен был появиться на его месте, менялась несколько раз. Летом 2017 года его собственник — экс-мэр Казани Камиль Исхаков — обещал построить на Булаке современные «Сандуны». В феврале 2019 года члены межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности дали путевку в жизнь совсем другому проекту — многофункционального комплекса. Проект раскритиковал в разговоре с «Реальным временем» Сергей Саначин — за отсутствие функциональной преемственности и за архитектурную безликость здания, внешне напоминающего стандартную современную жилую многоэтажку.

Впрочем, собственник компании-застройщика и заказчика многофункционального комплекса — ООО «Здоровье» — Камиль Исхаков решительно отрицает какую-либо вероятность смены назначения здания.

— Генеральный подрядчик, каким является «Евростройхолдинг +», так же, как собственник и арендатор земли, вправе обратиться в государственные органы с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования участка, — сообщил он «Реальному времени». — Они это сделали на будущее — дополнили на всякий случай. В будущем право использования земельного участка таким образом, возможно, будет частично реализовано, однако в настоящее время такое решение не принято, и говорить об этом преждевременно.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова