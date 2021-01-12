Новости общества

19:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ночью в Татарстане ожидаются морозы до -34 градусов

18:15, 12.01.2021
Ночью в Татарстане ожидаются морозы до -34 градусов
Фото: Максим Платонов

Синоптики предупредили татарстанцев о надвигающихся морозах этой ночью. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра РТ.

Так, минимальная температура воздуха ночью составит -25—30˚, при прояснениях до -34˚. Днем прогнозируется -20—25 градусов.

Фото: Максим Платонов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что среда будет пиком волны похолодания. Далее температура будет повышаться и постепенно приблизится к норме.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также