Ночью в Татарстане ожидаются морозы до -34 градусов
Синоптики предупредили татарстанцев о надвигающихся морозах этой ночью. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра РТ.
Так, минимальная температура воздуха ночью составит -25—30˚, при прояснениях до -34˚. Днем прогнозируется -20—25 градусов.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что среда будет пиком волны похолодания. Далее температура будет повышаться и постепенно приблизится к норме.
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