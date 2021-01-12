Аномальные холода в Татарстане могут принести с собой снежные бури и отмену уроков в школах

Фото: Максим Платонов

Этой ночью холода пробьют отметку в -30

В Татарстане и за его пределами уже не первый день установились аномальные холода — как констатировал сегодня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сильные морозы ждут большую часть европейской части России, а также юг Западной Сибири, где температуры будут ниже нормы на 7—10 градусов. Такая ситуация, по его прогнозам, продлится как минимум до субботы.

— Еще более холодной будет предстоящая ночь, да и днем в среду, на старый Новый год, погода будет очень холодная, — сообщил «Реальному времени» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. — Ближайшей ночью в Казани будет от -28 до -30 градусов, по области местами до -33 градусов.

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева также заявляет, что завтрашний день в Татарстане станет самым холодным днем недели. Схожий прогноз дает и Гидрометцентр РТ — там также ожидают ночную температуру в -33 градуса. Переведенцев объясняет ситуацию «ультраполярным вторжением» холодного воздуха из Арктики.

— Среда окажется пиком волны похолодания, так как далее температура будет повышаться и даже приблизится к норме, — добавляет Леус.

Во второй половине недели вновь ожидается снегопад

Напомним, что начало 2021 года в Татарстане ознаменовалось и сильными снегопадами, которые ударили по транспортной инфраструктуре. Сильный снегопад прошел 5 января, а 10 января за сутки выпала треть от всей месячной нормы осадков.

Переведенцев отмечает, что во время «ультраполярного вторжения» осадков ожидается мало — они прогнозируются только к концу недели. Однако по данным Гидрометцентра РТ, погодные условия ухудшатся уже в четверг, 14 января, — прогнозируются снег, метели с существенными ухудшениями видимости, сильный ветер порывами до 15 м/с, снежные заносы на дорогах. Влияние снежного циклона сохранится и 15 января

— В четверг днем будет снег, местами сильный, с заносами, метелью, гололедицей — весь комплекс неприятных явлений. В ночь на пятницу по-прежнему ожидается неблагоприятная погода с сильным снегом, — говорит Леус. Далее интенсивность снегопада снизится — в выходные циклон продолжит путь на восток, но вместе с этим ожидается и новая волна похолодания — в воскресенье в Казани будет примерно 18—20 градусов мороза.

В школах могут отменить уроки

Сегодня Минобрнауки Татарстана сообщило о возможной отмене занятий в некоторых школах республики в связи с ухудшением погодных условий. Соответствующее письмо министерство уже направило в адрес муниципалитетов.

Так, уроки могут быть отменены: в начальных классах сельских школ — при минус 23 градусах, в начальных классах городских школ и 5—9 классах сельских школ — минус 25, в 5—9 классах городских школ — минус 25 градусов, в 10—11 классах сельских школ — при 30 градусах мороза, в 10—11 классах городских школ — минус 32 градусах.

Одновременно с этим Министерство образования и науки РТ рекомендует приостановить перевозку детей школьными автобусами и выезды детей за пределы муниципальных образований при температуре наружного воздуха -25 градусов и ниже.

Александр Артемьев