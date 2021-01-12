Казанского блогера, катавшего на тросе сноубордистов, оштрафовали на 3,5 тысячи

Казанского блогера Булата Закирова оштрафовали на 3,5 тысячи рублей за катание на дорогах города сноубордистов, привязных тросами к автомобилю. Мужчина свою вину в содеянном признал.

Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, 34-летний житель Казани объяснил свой поступок желанием снять видеоролик для интернета.

Мужчина привлечен к административной ответственности за опасное вождение, перевозку людей вне кабины, нечитаемые государственные регистрационные знаки и нарушение правил пользования аварийной сигнализацией.

Видео с катаниями сноубордистов по Казани Закиров опубликовал в своем Instagram-аккаунте, после чего его вызвали в главное здание Управления ГИБДД МВД по РТ.



Татьяна Демина