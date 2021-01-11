В Казани блогер прокатился в центре города на сноуборде, прицепившись к машине, — его вызвали в ГИБДД

Казанский блогер Булат Закиров прокатился по центру города на сноуборде, прицепившись к автомобилю. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Первый нормальный снегопад с декабря 2018 года, и мы не могли его упустить. Как думаете, что нам за это будет?» — подписал ролик молодой человек.

Спустя три часа после публикации Закиров в instagram stories сообщил, что с ним связались сотрудники ГИБДД и попросили явиться в главное здание Управления ГИБДД МВД по РТ.

Татьяна Леухина