В Казани блогер прокатился в центре города на сноуборде, прицепившись к машине, — его вызвали в ГИБДД
Казанский блогер Булат Закиров прокатился по центру города на сноуборде, прицепившись к автомобилю. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
«Первый нормальный снегопад с декабря 2018 года, и мы не могли его упустить. Как думаете, что нам за это будет?» — подписал ролик молодой человек.
Спустя три часа после публикации Закиров в instagram stories сообщил, что с ним связались сотрудники ГИБДД и попросили явиться в главное здание Управления ГИБДД МВД по РТ.
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