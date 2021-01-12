Верховный суд РТ рассмотрит иск 69 фельдшеров скорой, требующих заплатить им за переработку
Верховный суд Татарстана рассмотрит иск 69 фельдшеров скорой помощи, которые требуют выплатить им деньги за переработку. Всего им задолжали больше 27 млн рублей.
Коллективный иск подали 85 человек. 5 августа Вахитовский районный суд Казани частично удовлетворил требования работников станции скорой помощи. 11 января началось рассмотрение апелляционной жалобы 69 истцов — врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи, которые не согласны с решением суда, рассказали «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.
«Верховный суд запросил у ГАУЗ «ССМП» дополнительные нормативные документы. Судебное заседание отложено на 8 февраля 2021 года», — дали комментарий в Минздраве Татарстана.
О том, что врачи скорой помощи подали в суд с требованием выплаты сверхурочных с 2016 года и компенсации морального вреда, стало известно год назад. Вместо 36 часов в неделю медики работали по 40, а повышенную оплату за переработку не получали.
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