Верховный суд РТ рассмотрит иск 69 фельдшеров скорой, требующих заплатить им за переработку

Фото: Максим Платонов

Верховный суд Татарстана рассмотрит иск 69 фельдшеров скорой помощи, которые требуют выплатить им деньги за переработку. Всего им задолжали больше 27 млн рублей.

Коллективный иск подали 85 человек. 5 августа Вахитовский районный суд Казани частично удовлетворил требования работников станции скорой помощи. 11 января началось рассмотрение апелляционной жалобы 69 истцов — врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи, которые не согласны с решением суда, рассказали «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.

Фото: Максим Платонов

«Верховный суд запросил у ГАУЗ «ССМП» дополнительные нормативные документы. Судебное заседание отложено на 8 февраля 2021 года», — дали комментарий в Минздраве Татарстана.



О том, что врачи скорой помощи подали в суд с требованием выплаты сверхурочных с 2016 года и компенсации морального вреда, стало известно год назад. Вместо 36 часов в неделю медики работали по 40, а повышенную оплату за переработку не получали.



Ольга Плешкова