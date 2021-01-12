Утром Казань встала в 8-балльных пробках

Фото: "Яндекс.Карты"

Утром 12 января пробки в Казани достигли 8 баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

Согласно данным, пробки наблюдаются преимущественно в Советском районе Казани, на улицах Николая Ершова, Аграрной, на проспекте Победы, на Гвардейской, Аделя Кутуя, проспекте Альберта Камалеева, Рихарда Зорге.

Также заторы есть на выездах в город по Мамадышскому тракту, по улице Центральной в Салмачах, Горьковскому шоссе, улице Мира в Дербышках.

Ольга Плешкова