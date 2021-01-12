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Samsung назвал дату презентации нового смартфона Galaxy S21

03:24, 12.01.2021
Samsung назвал дату презентации нового смартфона Galaxy S21
Фото: pxhere.com

Южнокорейская компания Samsung анонсировала мероприятие, на котором представит новые смартфоны Galaxy S21. Оно будет проходить в онлайн-формате.

Samsung Galaxy Unpacked 2021 запланировано на 18:00 по московскому времени в четверг, 14 января. На презентации покажут новые флагманские смартфоны Galaxy S21 и другие устройства.

Ожидается, что все смартфоны от Samsung получат стилус. У гаджетов будут экраны с высокой герцовкой, построенные на базе технологии AMOLED.

Ранее «Реальное время» рассказывало об еще одной ожидаемой новинке от южнокорейской компании — смартфон Galaxy M12. Ожидается, что у гаджета будет рекордное время работы.

Татьяна Леухина
ТехнологииITОбщество
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