Samsung назвал дату презентации нового смартфона Galaxy S21

Южнокорейская компания Samsung анонсировала мероприятие, на котором представит новые смартфоны Galaxy S21. Оно будет проходить в онлайн-формате.

Samsung Galaxy Unpacked 2021 запланировано на 18:00 по московскому времени в четверг, 14 января. На презентации покажут новые флагманские смартфоны Galaxy S21 и другие устройства.

Ожидается, что все смартфоны от Samsung получат стилус. У гаджетов будут экраны с высокой герцовкой, построенные на базе технологии AMOLED.

Ранее «Реальное время» рассказывало об еще одной ожидаемой новинке от южнокорейской компании — смартфон Galaxy M12. Ожидается, что у гаджета будет рекордное время работы.

Татьяна Леухина