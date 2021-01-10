Какие гаджеты ожидаются в 2021 году: от смартфона с огромной батареей до умной кровати

Фото: Неофициальный рендер

2021 год порадует поклонников технологий «прорывными» девайсами в самых различных сферах повседневной жизни — от смартфонов и ноутбуков до кроватей. Лучшее — в обзоре «Реального времени».

Рекордная автономность смартфона

В 2021 году компания Samsung выпустит новый смартфон Galaxy M12 с батареей на 7 000 мАч — компания обещает, что у девайса будет рекордное время работы. Флагман будет доступен широкому кругу покупателей.



Фото: notebookcheck.net

Среди основных характеристик — чипсет Exynos 850, диагональ дисплея — 6,5 дюйма с разрешением HD+ и 3 Гб оперативной памяти. У смартфона будет каплевидный вырез для фронтальной камеры.



Гибкий ноутбук

Место в топе самых ожидаемых гаджетов 2021 года заслуженно занимает первый в мире ноутбук с гибким экраном Lenovo ThinkPad X1 Fold.

Фото: lenovo.ru

Заявленные характеристики девайса: 13,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2048×1536 пикселей и соотношением сторон 4:3, 8 ГБ оперативной памяти, SSD до 1 ТБ. Производитель обещает, что шарнирный механизм из легкосплавной конструкции с углеродным волокном выдержит большие нагрузки при многочисленных складываниях.

Гибкий ноутбук обойдется любителям новинок в $2 499.

Умная кровать

Еще один тренд 2021 года — первая в мире смарт-кровать Climate 360 от компании Sleep Number, создающая микроклимат спального места. Сначала поверхность кровати нагревается — это помогает человеку заснуть. Затем кровать постепенно охлаждается — это продлевает время сна.

Фото: Sleep Number

Температуру матраса можно регулировать самостоятельно, регулируется и основание кровати — это позволяет обеспечить комфортное головы и ног пользователя. Более того, кровать может менять жесткость матраса — технология SleepIQ меняет ее в течение всего периода сна с каждой стороны автоматически.

Еще у смарт-кровати есть свое мобильное приложение, в котором можно отследить качество сна и некоторые параметры здоровья. Кровать обойдется покупателю в $8 000.

Погружение в виртуальную реальность

VR-шлем HP Reverb G2 — совместная разработка Valve и Microsoft. Производители обещают полное погружение за счет разрешения 2160x2160 пикселей и поддержкой полного диапазона цветов RGB без эффекта муара. К тому же в шлем встроены лучшие в отрасли на сегодняшний день линзы и динамики от Valve.

Шлем обещает быть удобным благодаря регулировке расстояния между линзами и увеличенной лицевой накладке. Таким образом, шлем сможет настроить под себя любой пользователь, независимо от размеров и формы лица.

Новый iPhone — без разъемов?

В 2021 году ожидается и выпуск новинки от Apple — смартфона iPhone 13, или же iPhone 12s. Как и у версии 2020 года, предполагается выпуск целой линейки, смартфоны которой будут отличаться друг от друга производительностью и размером экрана. От новинок ждут улучшенную камеру, более быстрый процессор серии A и новый чип 5G от Qualcomm.

По данным некоторых источников, одна модель линейки будет лишена всех разъемов и кнопок — зарядка девайса будет осуществляться исключительно по технологии Qi.

Информации по выходу новинки от Apple в 2021 году пока очень мало, однако, если судить по слухам и прогнозам аналитиков, презентация гаджета может состояться в сентябре — октябре. Новая модель может подорожать на $100—150 по сравнению с iPhone 12.



Маргарита Головатенко