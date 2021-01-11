В Грозном построят мечеть имени Рамзана Кадырова

В Грозном построят мечеть имени главы Чечни Рамзана Кадырова. В основание храма уже заложена капсула.

«Жители республики и члены команды Главы ЧР выступили с инициативой назвать мечеть именем Служителя Священного Корана, Героя Ислама, Хранителя Священных реликвий Ислама, защитника Сунны Пророка Мухаммада (мир Ему и благословение Аллаха) Рамзана Кадырова», — сообщает агентство «Грозный-информ».

Источник: grozny-inform.ru

Культовый объект буде вмещать до 2 тысяч человек. Построить мечеть планируется в поселке Олимпийский.

На закладке капсулы под строительство новой мечети присутствовали муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев и депутат Госдумы Адам Делимханов. Работы запустил внук Рамзана Кадырова Адам.