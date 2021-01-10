«Ак Барс» в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым»

Сегодня «Ак Барс» в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы подходят к третьему «зеленому дерби» в сезоне имея в своем активе рекордные для клуба 10 побед подряд. Днем ранее команда Дмитрия Квартальнова обыграла челябинский «Трактор» (3:2б), отыгравшись с 0:2 по ходу игры.

«Салават Юлаев» последний свой матч в КХЛ сыграл 5 января. Подопечные Томи Ламсы уступили у себя на льду омскому «Авангарду», у которого одну из шайб забросил вернувшийся из НХЛ Илья Ковальчук.

В сегодняшней игре «Ак Барс» не сможет рассчитывать на травмированных нападающих Виктора Тихонова и Александра Бурмистрова, а также отбывающего дисквалификацию Патриса Кормье. У «Салавата Юлаева» встречу точно пропустит форвард Михаил Воробьев, получивший серьезную травму.

Александр Бурмистров. Фото: ak-bars.ru

В текущем сезоне команды провели два очных матча, обе казанские игры закончились победой «Ак Барса» с одинаковым счетом 4:1.

Встреча в Уфе состоится 10 января и начнется в 14:30 по мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на каналах КХЛ HD, ТНВ и ТНВ-Планета.