Синоптики Татарстана обещают метель, гололед и до -7°С

В субботу, 9 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Днем прогнозируется небольшой снег. Также возможны гололед и метель.

Ветер юго-восточный умеренный, 0 в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха в республике будет колебаться от -2°С до -7°С. В Казани синоптики обещают от -4°С до -6°С. В Набережных Челнах температура составит 4-7 градусов ниже ноля.