Два полка ПВО в Центральном округе получили С-400 в 2020 году

В ушедшем году новые зенитные ракетные комплексы С-400 получили два полка ПВО Центрального военного округа. Новейшее вооружение поступило в воинские части в Свердловской и Самарской областях.

«В ушедшем году на новые современные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» перевооружены два зенитных ракетных полка в Свердловской и Самарской областях», — передает «РИА Новости» слова командующего Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

Фото: Vitaly V. Kuzmin / wikipedia.org

Напомним, Турция получила уже партию комплексов С-400 для формирования полка ПВО. В августе этого года заключен контракт на поставку второго полка комплексов.