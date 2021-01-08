В Менделеевском районе Татарстана прошла рождественская ярмарка — видео
7 января в Менделеевском районе Татарстана в парке «Ушковские острова» прошла Рождественская ярмарка. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Здесь состоялся фестиваль сбитня. Всем желающим рассказывали об истории напитка, давали продегустировать. Также посетители праздника могли поучаствовать в уличных подвижных народных забавах.
Ранее «Реальное время» опубликовало подробный гид праздничных мероприятий в Казани в новогодние праздники. Подробности — в материале интернет-газеты.ОбществоКультура Татарстан
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