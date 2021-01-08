Сомнолог КФУ рассказала, в чем опасность сбитого режима сна во время праздников

Руководитель лаборатории сна, сомнолог Университетской клиники КФУ Лилия Шагиахметова рассказала о необходимости соблюдения режима сна даже в новогодние праздники.

Обычно, с наступлением праздничных выходных, привычный режим труда и отдыха нарушается. Люди имеют возможность уделить большее время сну, но ложиться спать позже, чем на 2 часа от привычного времени, чревато последствиями. Общее время, которое проводится в постели, увеличивается до 10 часов и более, а качество сна ухудшается.

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Позднее засыпание и сон до обеда безвредны для здоровья только когда это происходит в течение одного-двух дней ввиду больших компенсаторных возможностей нашего организма. Если же речь идет о продолжительности таких выходных порядка двух недель, полную замену режима дня, малую активность, сон до полудня, — выходить из этого состояния будет весьма сложно. А когда настанет пора возвращаться к обычному режиму дня, человеку станет сложно вставать рано утром.

У некоторых возникают серьезные проблемы со сном: бессонница, невозможность вовремя уснуть и проснуться. Случается, что люди с тревогой готовятся к ночному сну, переживая о недосыпе, вытекающих обстоятельствах, таких как головная боль, упадок сил, невнимательность на работе, плохая трудоспособность.

При несоблюдении режима сна возникают проблемы с нехваткой гормона мелатонина, который называют «гормоном сна». Гормон мелатонин — это основной гормон эпифиза — органа, передающего информацию о световом режиме окружающей среды во внутреннюю среду организма. Концентрация этого гормона в организме определяет циклы сна и бодрствования человека.

Исследования, проводимые на крысах американскими учеными в 1990-х годах, показали, что мозг при лишении его сна страдает в самую последнюю очередь. Изменения происходили в желудочно-кишечном тракте, сердце, легких, печени грызунов, передает пресс-служба КФУ.



Ранее специалист рассказал, как восстановить режим сна после праздников.

Татьяна Леухина