В Высокогорском районе Татарстана пожилой мужчина спасся от пожара благодаря извещателю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сигнал сработки автономного пожарного извещателя спас жизнь пожилому мужчине. Он уснул в тот момент, когда загорелся его одноэтажный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Инцидент произошел вчера, 6 января, в деревне Алан-Бексерь Высокогорского района. По словам 85-летнего мужчины, после обеда он прилег отдохнуть. Через некоторое время его разбудил звук автономного пожарного извещателя. В доме был густой дым и запах гари.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Пенсионер начал вставать с кровати, но в силу своего преклонного возраста не смог это быстро сделать. В это время в дом забежала его соседка, которая помогла пожилому мужчине выбраться из горящего дома.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Спасатели установили, что дом и сарай выгорели полностью. Общая площадь пожара составила 168 кв. метров. Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования, уточнили в ведомстве.

В Татарстане с 1 по 6 января 2021 года произошло 84 пожара, из них 15 — за минувшие сутки.



Татьяна Леухина