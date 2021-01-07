В Высокогорском районе Татарстана пожилой мужчина спасся от пожара благодаря извещателю
Сигнал сработки автономного пожарного извещателя спас жизнь пожилому мужчине. Он уснул в тот момент, когда загорелся его одноэтажный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Инцидент произошел вчера, 6 января, в деревне Алан-Бексерь Высокогорского района. По словам 85-летнего мужчины, после обеда он прилег отдохнуть. Через некоторое время его разбудил звук автономного пожарного извещателя. В доме был густой дым и запах гари.
Пенсионер начал вставать с кровати, но в силу своего преклонного возраста не смог это быстро сделать. В это время в дом забежала его соседка, которая помогла пожилому мужчине выбраться из горящего дома.
Спасатели установили, что дом и сарай выгорели полностью. Общая площадь пожара составила 168 кв. метров. Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования, уточнили в ведомстве.
В Татарстане с 1 по 6 января 2021 года произошло 84 пожара, из них 15 — за минувшие сутки.
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