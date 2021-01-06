Минниханов поздравил православных жителей Татарстана с Рождеством

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных татарстанцев с Рождеством Христовым. По его словам, несмотря на трудности, которые были в ушедшем году, православная жизнь в республике развивалась в привычном позитивном русле и отличалась высоким духовным содержанием.

Глава республики напомнил, что в Татарстане вплотную приблизились к завершению воссоздания всероссийской святыни — собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря. Его планируется освятить и открыть уже в нынешнем году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Рождество Христово — это ещё и доброе, объединяющее людей всех возрастов семейное торжество, которому неизменно рады и взрослые, и дети. Завораживающая, искренняя рождественская атмосфера бережно хранит в себе традиционные ценности материнства и супружества, побуждает верующих к совершению милосердных дел и праведных поступков», — говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой президента РТ.

Минниханов выразил уверенность в том, что 2021 год будет насыщен событиями в религиозно-духовной сфере и станет временем новых выдающихся свершений и славных побед.

Татьяна Леухина