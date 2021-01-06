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В рождественскую ночь в Татарстане похолодает до -20 градусов

16:23, 06.01.2021
В рождественскую ночь в Татарстане похолодает до -20 градусов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Синоптики Гидрометцентра РТ рассказали, какая погода ожидается в Татарстане в рождественскую ночь. Прогноз опубликован на сайте организации.

Температура ночью опустится до -10..-15 градусов, при прояснениях до -20˚C. Существенных осадков не прогнозируется.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в республике праздничные мероприятия в честь праздника Рождества Христова пройдут в 298 православных храмах и церквях. В Казани предстоящей ночью, с 6 на 7 января, организуют подачу общественного транспорта от остановки «Центральный стадион».

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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