В рождественскую ночь в Татарстане похолодает до -20 градусов

Синоптики Гидрометцентра РТ рассказали, какая погода ожидается в Татарстане в рождественскую ночь. Прогноз опубликован на сайте организации.

Температура ночью опустится до -10..-15 градусов, при прояснениях до -20˚C. Существенных осадков не прогнозируется.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в республике праздничные мероприятия в честь праздника Рождества Христова пройдут в 298 православных храмах и церквях. В Казани предстоящей ночью, с 6 на 7 января, организуют подачу общественного транспорта от остановки «Центральный стадион».



Татьяна Леухина