«Зенит-Казань» прервал серию из трех поражений подряд, обыграв «Нефтяник»

«Зенит-Казань» на выезде обыграл оренбургский «Нефтяник» (3:1) в матче регулярного чемпионата России по волейболу.

Казанцы уступили в первой партии, после чего смогли перехватить инициативу и выиграть три сета подряд.

По ходу встречи при счете 1:1 травму в одном из эпизодов получил игрок казанцев Артем Вольвич.

Это первая победа казанского «Зенита» в последних четырех матчах. Ранее казанцы дважды подряд уступили в Суперлиге и выбыли из Кубка страны на стадии полуфинала.

Напомним, ранее главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно возглавил мужскую сборную Ирана.