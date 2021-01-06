В Татарстане прогнозируется небольшой снег и до -12 градусов

В Татарстане в среду, 6 января, ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег и гололед. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман, сообщает Гидрометцентр республики.

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Ожидается юго-восточный умеренный ветер. Минимальная температура воздуха ночью — от -7°С до -12°С, днем максимальная температура будет колебаться от -5°С до -10°С. На дорогах ожидается гололедица, местами сохранятся снежные заносы.

Маргарита Головатенко