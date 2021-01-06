Новости общества

08:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане прогнозируется небольшой снег и до -12 градусов

08:20, 06.01.2021
В Татарстане прогнозируется небольшой снег и до -12 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане в среду, 6 января, ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег и гололед. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман, сообщает Гидрометцентр республики.

Фото: pixabay.com

Ожидается юго-восточный умеренный ветер. Минимальная температура воздуха ночью — от -7°С до -12°С, днем максимальная температура будет колебаться от -5°С до -10°С. На дорогах ожидается гололедица, местами сохранятся снежные заносы.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также