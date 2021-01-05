В Татарстане выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане зарегистрировано 95 новых случаев COVID-19, из них три — завозные, 92 — контактные. 29 человек госпитализировано, 66 получают лечение на дому.

На 5 января в Татарстане зарегистрировано 13 728 случаев COVID-19. Выздоровел за весь период 10 821 человек, в том числе 23 за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Больше всего заболевших в Казани — 52. Семь человек заболело в Нурлатском районе, шесть — в Лениногорском районе, пять — в Буинском районе, четыре — в Нижнекамском районе, по три человека — в Агрызском и Зеленодольском районах, по два — в Челнах, в Арском и Чистопольском районах. По одному случаю заражения COVID-19 выявлено в Аксубаевском, Актанышском, Елабужском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Мензелинском, Новошешминском и Тукаевском районах.

Напомним, вчера в Татарстане подтвердились 87 новых случаев коронавируса.



Маргарита Головатенко