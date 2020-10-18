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Глава администрации Ялты умер от пневмонии

18:30, 18.10.2020
Глава администрации Ялты умер от пневмонии
Фото: Страница Ивана Имгрунта в соцсети «ВКонтакте»

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт умер в возрасте 59 лет.

Как сообщает «Крыминформ» со ссылкой на источники в окружении чиновника, Имгрунт скончался от осложнений после коронавируса. В конце сентября он был госпитализирован в больницу с пневмонией, проходил лечение в одной из клиник Санкт-Петербурга.

В пресс-службе администрации Ялты ждут официальную информацию о причинах смерти.

Ранее глава республики Хакасия Валентин Коновалов сообщил, что заразился коронавирусом.

Общество Татарстан
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