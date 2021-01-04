Главное о коронавирусе на 3 января: власти Петербурга ждут еще три волны, «британский» штамм в Греции

Еще двое погибших от COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 87 заболевших COVID-19. Выздоровел за сутки 21 человек.



Всего на 4 января в Татарстане зафиксировано 13 663 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 10 798 человек. Умерли от коронавируса 194 человека.



За минувшие сутки в Татарстане подтвердились еще два летальных случая от коронавирусной инфекции. От болезни скончались 82-летний мужчина и 74-летняя женщина. Причины смерти установили патологоанатомы, вирус идентифицирован.

Фото: Ринат Назметдинов

Когда удастся «переломить ситуацию» с ковидом

За последние сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса, выздоровели 21 154 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 3 260 138 человек, а выздоровевших — до 2 640 036 человек.



Зафиксировано 482 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 58 988 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 91,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 193 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 652 663 человека.





Вопрос снятия ограничений для привитых от коронавируса необходимо проработать с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации, говорится в сообщении Роспотребнадзора. При этом в ведомстве назвали использование документов, подтверждающих постановку прививки, распространенной практикой.

Запись на вакцинацию от COVID-19 новых групп граждан открылась в Москве, теперь поставить прививку могут работники банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

Фото: mos.ru

Переломить ситуацию с коронавирусом во всем мире удастся в ближайшие 2—2,5 года. Такой прогноз дала президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.



Жителей Санкт-Петербурга предупредили о новых волнах коронавирусной инфекции. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин. «С койками у нас сейчас все спокойно. Ждем после окончания праздников три новые волны», — заявил чиновник.

Где еще выявили «британский» штамм

В мире коронавирусом нового типа на 10.00 (мск) заразился 85 123 361 человек, 1 843 143 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (20 637 537). На второй строчке — Индия (10 340 469), на третьей — Бразилия (7 733 746). Россия на четвертом месте (3 203 743, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 712 975).



Больше всего смертей зафиксировано в США (35 580). За ними следуют Бразилия (196 018), Индия (149 649), Мексика (127 213) и Италия (75 332).

Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко назвал «враньем» слова главного санитарного врача Олега Ляшко о невозможности зарегистрировать в стране российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Ранее Ляшко заявил, что вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний.

Фото: mos.ru

Новая мутация коронавируса, появившаяся в Великобритании, достигла и Греции. Шесть путешественников из Великобритании, прибывшие в Грецию на прошлой неделе, в рождественские дни, сдали положительный результат на вирус после экспресс-теста. Также этот штамм обнаружили и на Кипре.

Власти ЮАР ведут переговоры с рядом производителей вакцины от коронавируса, в том числе с Россией, об использовании препарата в стране, заявил министр здравоохранения Звели Мхизе.

Ограничения по коронавирусу в Великобритании могут быть ужесточены из-за продолжающегося роста числа заражений, заявил в интервью BBC премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон. В частности, он признал, что некоторые школы в стране с высокой долей вероятности не откроются после зимних каникул

Президент США Дональд Трамп заявил, что число случаев заражения и смертей от коронавируса в США слишком преувеличено из-за «нелепого» метода подсчета, используемого Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Фото: REUTERS / bbc.com

Наиболее вероятным источником вспышки коронавируса является утечка из лаборатории в Китае, с такими утверждениями выступил заместитель советника Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттинджер. При этом он не приводит никаких доказательств в подтверждение этой теории и ссылается на «последние разведывательные данные».



Александр Артемьев