Covid Game: настольные игры для праздников и самоизоляции на «коронавирусный» мотив

Фото: realnoevremya.ru / Александр Артемьев

«Вирус»

Если пандемия еще не довела до того, что при слове «вирус» у вас дергается глаз, то смело можете приобрести одноименную игру. К тому же в роли главного злодея в ней будете вы: ваша задача — получить контроль над человеческими органами. В этой игре вы сможете понять, каково быть инфекцией, а заодно вспомните курс анатомии.

Игра подойдет как для игры в семейном кругу, так и в небольшой компании друзей (от двух до пяти человек). Вирусное путешествие по организму человека займет у вас 60—90 минут.

Covid Game

Прогнозы по окончанию пандемии коронавируса неоднозначны, но победить его сейчас можно в настольной игре Covid Game. Главные атрибуты сезона COVID-19 — маски и антисептики — в процессе можете отложить в сторону, они будут на картах. И не переживайте о запасах гречки и туалетной бумаги, карты вам их обеспечат.

Фото: iqgames.com.ua

Обработайте руки антисептиком и можете приступать к игре, собрав компанию от двух до пяти человек (социальная дистанция приветствуется). Бороться с коронавирусом в данном случае можно с 6 лет.

PANDEMIA 2020

Вакцинация от коронавируса уже началась, но у вас есть шанс изобрести свое лекарство в игре PANDEMIA. Разработчики обещают, что финал всецело зависит только от ваших действий: пять различных концовок, которые решают исход пандемии, с которой вы ведете борьбу. Для полного погружения в «коронавирусную» атмосферу игры можете надеть маски и перчатки.

Фото: kkaravaev.com

В «антиковидную» команду могут войти от двух до восьми человек. Борьба с пандемией в игре займет сравнительно меньше времени, чем в реальности, — 45 минут. Возрастное ограничение 18+.

«В изоляции»

Игра от Сбербанка, в которой вы можете стать школьницей, пенсионером, полицейским или курьером. Девять героев и один коронавирус, в суровых реалиях которого предстоит выживать персонажам. Настольный квест, где есть шанс продемонстрировать все полученные в период пандемии навыки.

Скриншот: isolation.sberlabs.com

Играть можно вдвоем или же в компании до девяти человек. Времени на эту самоизоляцию уйдет меньше, чем требуется при реальном заболевании COVID-19 — всего 1—1,5 часа. Возрастное ограничение 12+.

«Взрывные котята»

И на десерт что-то, что отвлечет от тревожных мыслей о коронавирусе. Настольная игра «Взрывные котята». Звучит опасно, но на деле азартно. Котоарбузы, волосатые кошки-картошки и другие кошкакарты, которые можно обезвредить почесыванием кошачьего пузика или игрой с лазерной указкой. Однако все мило и пушисто до тех пор, пока «взрывной котенок» не заставит вас покинуть игру.

Эта игра поможет скрасить вечер как детям, так и взрослым. Самый популярный игровой проект Kickstarter рассчитан на 2—5 игроков в возрасте от 10 лет. Одна партия займет 15—20 минут.

Татьяна Демина