В Индии во время похорон рухнула крыша крематория
В индийском штате Уттар-Прадеш 18 человек погибли при обрушении крыши крематория. Трагедия произошла во время похорон.
Спасатели смогли извлечь из-под завалов 38 человек. Пострадавших везут в местную государственную больницу. Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх поручил оказать финансовую помощь семьям пострадавших в размере 200 тысяч рупий (2,7 тысячи долларов).
Ранее в Петербурге обрушилась крыша демонтируемого спортивно-концертного комплекса.
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