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В Индии во время похорон рухнула крыша крематория

19:58, 03.01.2021

В индийском штате Уттар-Прадеш 18 человек погибли при обрушении крыши крематория. Трагедия произошла во время похорон.

Спасатели смогли извлечь из-под завалов 38 человек. Пострадавших везут в местную государственную больницу. Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх поручил оказать финансовую помощь семьям пострадавших в размере 200 тысяч рупий (2,7 тысячи долларов).

Ранее в Петербурге обрушилась крыша демонтируемого спортивно-концертного комплекса.

Ольга Плешкова
Общество
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