В Татарстане прогнозируются небольшой снег и туман
В понедельник, 4 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Выпадет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
В отдельных районах будет гололед. Ночью и утром в отдельных районах опустится туман. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Утром температура воздуха составит -4..-9 градусов. Днем термометры покажут от-2..-7˚.
В Казани максимальная температура воздуха днем составит -2..-4˚.
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