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В Татарстане прогнозируются небольшой снег и туман

06:23, 04.01.2021
В Татарстане прогнозируются небольшой снег и туман
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 4 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Выпадет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В отдельных районах будет гололед. Ночью и утром в отдельных районах опустится туман. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Утром температура воздуха составит -4..-9 градусов. Днем термометры покажут от-2..-7˚.

В Казани максимальная температура воздуха днем составит -2..-4˚.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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