Сертификация «Северного потока — 2» остановлена из-за санкций США
Международная сертификационная и классификационная компания Det Norske Veritas (DNV GL) подтвердила остановку мероприятий по сертификации газопровода «Северный поток — 2». Причиной стали санкции США, сообщил представитель компании Роберт Ковни.
По новому законодательству США, санкциям будут подвергаться компании, оказывающие услуги по тестированию, проверке или сертификации «Северного потока — 2».
«Теперь наша компания прекратит все мероприятия по проверке системы газопровода, на остановку этой деятельности отведено время», — цитирует компанию ТАСС.
Ранее в Кремле назвали санкции США против «Северного потока-2» рейдерской атакой.
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