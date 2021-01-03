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Сертификация «Северного потока — 2» остановлена из-за санкций США

15:18, 03.01.2021
Сертификация «Северного потока — 2» остановлена из-за санкций США
Фото: gazprom.ru

Международная сертификационная и классификационная компания Det Norske Veritas (DNV GL) подтвердила остановку мероприятий по сертификации газопровода «Северный поток — 2». Причиной стали санкции США, сообщил представитель компании Роберт Ковни.

По новому законодательству США, санкциям будут подвергаться компании, оказывающие услуги по тестированию, проверке или сертификации «Северного потока — 2».

Фото: gazprom.ru

«Теперь наша компания прекратит все мероприятия по проверке системы газопровода, на остановку этой деятельности отведено время», — цитирует компанию ТАСС.

Ранее в Кремле назвали санкции США против «Северного потока-2» рейдерской атакой.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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