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Казанцы возмутились очередями на горнолыжку в «Свияжских холмах»

14:18, 03.01.2021
Казанцы возмутились очередями на горнолыжку в «Свияжских холмах»
Фото: realnoevremya.ru

Татарстанцы возмутились в соцсетях огромными очередями на горнолыжном курорте «Свияжские холмы». Один из посетителей снял на видео столпотворение к подъемнику.

«Вот такая жесть на казанской горнолыжке. Очереди на подъемник по часу. Очень много туристов», — возмущается автор поста.

В комментариях пользователи возмущаются абсолютным несоблюдением социальной дистанции. Другая часть пользователей удивилась такому количеству любителей горнолыжного спорта, ведь катание на склонах стоит недешево.

Ранее в Казани пользователи заметили очередь у входа в аквапарк.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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