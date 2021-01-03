Казанцы возмутились очередями на горнолыжку в «Свияжских холмах»

Татарстанцы возмутились в соцсетях огромными очередями на горнолыжном курорте «Свияжские холмы». Один из посетителей снял на видео столпотворение к подъемнику.

«Вот такая жесть на казанской горнолыжке. Очереди на подъемник по часу. Очень много туристов», — возмущается автор поста.

В комментариях пользователи возмущаются абсолютным несоблюдением социальной дистанции. Другая часть пользователей удивилась такому количеству любителей горнолыжного спорта, ведь катание на склонах стоит недешево.



Ранее в Казани пользователи заметили очередь у входа в аквапарк.



Ольга Плешкова