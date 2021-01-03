С 1 марта в квартирах новостроек будут устанавливать пожарные извещатели

С 1 марта автономные пожарные извещатели будут в обязательном порядке устанавливаться в новостройках. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

В ведомстве не исключают, что автономные пожарные извещатели будут обязательны для установки во всех квартирах многоэтажек, не оборудованных системой пожарной сигнализации. По словам спикера, сейчас датчики устанавливаются в зонах общего пользования в домах выше девяти этажей.

Фото: 17.mchs.gov.ru

«Пожарная лестница может эвакуировать человека, если он находится ниже девятого этажа. А если люди находятся выше, они смогут услышать сигнал уже при возникновении задымления и покинуть помещение самостоятельно, до того как наступят критические последствия», — цитирует Еникеева ТАСС.



Ранее в Дрожжановском районе РТ сигнал пожарной тревоги спас жизнь хозяину загоревшегося дома.

Ольга Плешкова