В Дрожжановском районе РТ сигнал пожарной тревоги спас жизнь хозяину загоревшегося дома

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

7 ноября в селе Старые Какерли Дрожжановского района РТ 61-летний мужчина смог вовремя покинуть загоревшийся дом благодаря сигналу автономного пожарного извещателя (АПИ), сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану. Эти приборы устанавливаются по республиканской программе в домах одиноких, пожилых граждан и инвалидов.

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Пожарные прибыли на место возгорания через пять минут после получения сигнала и потушили дом спустя полчаса. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Общая площадь возгорания составила 55 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

Вчера пожар произошел в Аракчино в СНТ имени Ленина. По словам очевидцев, сгорели два дома.

